Люди просто в шоке

В Днепре местные жители обнаружили кучу выброшенной обуви

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали в сети.

Как говорится в подписи к посту, кучу обуви черного цвета, довольно неплохого качества, выбросили на улице Осенней.

Ее выгрузили просто на асфальте под гаражом.

Местные жители говорят, что радом находится магазин секонд-хэнда и, возможно, обувь именно оттуда.

Увиденное не только удивило, но и раздосадовало людей, поскольку ее можно было раздать нуждающимся, вместо того, чтобы выбрасывать.

"Бесплатно не могли раздать. Есть же люди, которым это принесло бы радость. Но, наверное, легче выкинуть", "Можно было просто отдать нуждающимся! Легче выбросить!", "Напоминает фильмы военного времени, про концлагеря. Перед тем как сжигать людей, заставляли их снять обувь", "Где это? Может нуждающиеся могут прийти и выбрать себе?", "Рядом полиция, подвалы почистили. Похоже на спецобувь", - писали в комментариях под постом.