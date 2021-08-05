Стихия продолжает идти украинскими городами
Как передает Politeka.net, очередной жертвой стихии стал Хмельницкий.
Местные жители в сети публикуют кадры разрушений, которые по себе оставил ливень с градом.
Местами падал град, размером с орех лещины, а люди и автовладельцы пытались всячески скрыться от стихии.
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Под воду ушли и улицы города, а люди были вынуждены искать альтернативу привычным видам транспорта.
Стоит отметить, что на днях стихия наделала беды в Днепре и на Ровенщине.
Мощный ветер ломал вековые деревья, а град практически уничтожил урожай людей.
Местные жители говорят, что из-за дождя плыло буквально все, включая асфальт - одну из дорог в деревне размыло до неузнаваемости.
По данным синоптиков дожди с грозами продолжаться в Украине и ближайшие дни.
Напомним, что ливни наделали серьезных бед в Украине: кадры стихии.
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