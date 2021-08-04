Согласно прогнозу синоптика, на Востоке, Юге и в востоке будет удерживаться жаркая погода - воздух там прогреется до +28-33.
Выше 29 градусов столбики термометров не подымутся в северных и центральных регионах страны, а вот в столице будет дождить - в Киеве ожидается гроза.
В укргидрометцентре уже предупредили, что 5-6 августа в западных, северных, большинстве центральных днем местами ожидается град и шквалы.
Дочь Максима Галкина "перетанцевала" извивающуюся внучку Пугачевой: "Лиза - это нечто!"
Внучка Ротару в крошечном лифе засветила свои незагорелые места: «Время для…»
Стихия с градом обрушилась на Одесчину, сорваны крыши, повалены деревья и столбы: кадры непогоды
Украинцев настигло новое подорожание: установлены новые цены со 2 августа
Победитель "МастерШеф-8" полностью изменил свою жизнь, с кулинарией покончено: "Это не для меня"
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.