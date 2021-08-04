В Украине в ближайшие дни ожидаются дожди с грозами



Как передает Politeka.net , прогнозом на своей страничке в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко. По словам специалиста, 5 августа принесет в Украину дожди с грозами, а в западных регионах ожидаются шквалы.

Согласно прогнозу синоптика, на Востоке, Юге и в востоке будет удерживаться жаркая погода - воздух там прогреется до +28-33.

Выше 29 градусов столбики термометров не подымутся в северных и центральных регионах страны, а вот в столице будет дождить - в Киеве ожидается гроза.