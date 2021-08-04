В Украине в ближайшие дни ожидаются дожди с грозами

Как передает Politeka.net, прогнозом на своей страничке в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко.
По словам специалиста, 5 августа принесет в Украину дожди с грозами, а в западных регионах ожидаются шквалы.

Согласно прогнозу синоптика, на Востоке, Юге и в востоке будет удерживаться жаркая погода - воздух там прогреется до +28-33.

Выше 29 градусов столбики термометров не подымутся в северных и центральных регионах страны, а вот в столице будет дождить - в Киеве ожидается гроза.

По словам синоптика, погодная обстановка в Украине может усугубиться уже в эту пятницу, поскольку на смену кратковременным дождям придут ливни.

В укргидрометцентре уже предупредили, что 5-6 августа в западных, северных, большинстве центральных днем местами ожидается град и шквалы.

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Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.