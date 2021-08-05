В ночь на 3 августа в Мелитополе пьяный мужчина переехал свою молодую жену и скрылся с места происшествия, соседи и друзья погибшей рассказали детали трагедии

По словам соседей, накануне 26-летняя погибшая Ольга и ее муж 35-летний Вадим очень ссорились, якобы женщина не давала пьяному Вадиму сесть за руль своего микроавтобуса ГАЗ-2705, передает OBOZREVATEL.

В момент ссоры Ольга стояла возле автомобиля, поэтому и попала под колеса. Без матери осталось две маленькие девочки – старшей 3 года, а младшей 4 месяца. Вадим поспешно скрылся с места ДТП, однако уже утром его нашли в городе Орехов Запорожской области. Правоохранители подтвердили, что он был сильно пьян.

Стоит заметить, что Вадим – третий муж погибшей Ольги. По словам подруг, ее личная жизнь не складывалась – первый раз девушка вышла очень рано и быстро разошлась с мужем, во втором браке Ольга родила старшую дочь, однако отношения с мужем не сложились. Незадолго после разрыва Ольга вышла замуж в третий раз и родила девочку Николь.

Одно большинство подруг погибшей скептически отнеслись к третьему мужу Ольге Вадиму. Он был старше на 9 лет, очень скрытным и часто выпивал.

"Такое впечатление, что он все время от кого – то прячется", - говорит знакомая погибшей.

Судя по фотографиям со страницы Оли в соцсети, с мужем она казалась счастливой. Они с Вадимом проводили много времени вместе, развлекались и готовились стать родителями. До рождения второго ребенка Оля работала менеджером по кредитам, а потом в Укртелекоме.

"Оля хотела быть счастливой и любимой, верила, что все наладится. Но Вадим не тот человек, с кем она могла быть счастлива", – сказала подруга.

Сейчас друзья погибшей собирают деньги для детей Ольги, которые остались на попечении мамы погибшей. Мужчине должны объявить подозрение и выбрать меру пресечения.

Стоит заметить, что также от действий пьяного водителя в Хмельницкой области погиб 4-летний мальчик. В полиции сообщают, что 45-летний водитель был в состоянии опьянения и допустил опрокидывание молоковоза. В результате ДТП погиб маленький мальчик, который был в кабине машины. Сейчас по делу разбирается полиция.

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