У Мелітополі чоловік переїхав власну дружину на машині

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.

До правоохоронця вже під ранок 3 серпня звернувся очевидець, який повідомив, що автомобіль збив жінку і зник з місця ДТП.

Як з'ясувалося, біля одного з багатоповерхових будинків стався гучний конфлікт між подружжям, які тут жили. Після сварки чоловік переїхав власну дружину.

"Постраждала отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці дорожньо-транспортної пригоди, а водій на автомобілі зник у невідомому напрямку", - розповіли в поліції.

Через кілька годин його розшукали співробітники поліції в Оріхові. Експертиза підтвердила сп'яніння. Що це було-навмисне вбивство або нещасний випадок належить з'ясувати слідству.

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