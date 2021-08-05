В Киевской области поймали продавца, который продавал детям алкогольные напитки

В городе Бровары правоохранители выявили в одном из магазинов факт продажи алкоголя несовершеннолетним. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Броварского районного отделения полиции.

В связи с этим на работников торговли составлен протокол об административных правонарушениях, предусмотренных ч.2 ст.156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) КоАП.

Полиция обращает внимание, что за продажу несовершеннолетним алкоголя и табака заведениям торговли грозит лишение лицензии и штраф.

С целью недопущения продажи подросткам алкогольных напитков и табачных изделий полицейские Броварского районного управления полиции постоянно осуществляют профилактические рейды заведениями торговли в городе. Работа продолжается.

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