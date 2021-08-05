В Киеве были подтверждены случаи редкой болезни

С начала года дирофиляриоз, паразитарное заболевание, зафиксировали у жителей Левого берега, пишет "Киев Вечерний".

Обычно им болеют кошки и собаки, но также болезнь передается и человеку.

Считается, что болезнь характерна для территорий с влажным и теплым климатом, но двоим жителям Дарницкого и троим людей с Днепровского района "посчастливилось" переболей ей в Украине.

Лечат дирофиляриоз хирургическим удалением паразита.

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"Гельминтов размером 11,0, 7,0 и 12 см (фрагмент) было удалено хирургически с области левого глаза (в 2-х случаях), правой кисти (в 1-м случае", - рассказали в больнице.

Ближайший год больные будут находиться под наблюдения врачей.

Стоит отметить, что заразить человека дирофиляриозом могут также малярийные и немалярийные комары.

Напомним, опасную болезнь зафиксировали на украинском курорте, введен карантин: что известно