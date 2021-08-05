Мир кино облетела печальная весть, не стало известного актера
2 августа в Праге скончался известный актер Милан Стеглик. Ему было 77 лет. Кроме актерской карьеры, он также работал на телевидении и был артистом дубляжа.
Об этом сообщают местные СМИ.
Стеглик родился 13 апреля 1944 года в Млада-Болеславе в артистической семье; его отцом был режиссер и драматург Милослав Стеглик, мать - известная актриса Вера Будилова.
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Сниматься начал еще в 1964-м, причем многие из работ Стеглика были хорошо знакомы украинскому зрителю 70-90-их годов. Среди них - важный криминальный сериал "Тридцать случаев майора Земана", фильмов-сказок "Арабела возвращается", "Принц и нищий" (телефильм 1971 года по Твену), "Озорная сказка", "Сказка разбойника", "Английская клубника", "Злая кровь", "Грехи для отца Нокса", "Доктор Мартин".
Кроме того, он проработал почти полвека в Национальном театре.
В сети смерть актера вызвала бурную реакцию. Это действительно тяжелое время для мира кино, уход который вызвал столько слез среди пользователей сети.
В социальных сетях есть много благодарностей и соболезнований друзьям и семьи актера: "Необъяснимо глубокое чувство потери", "Наши молитвы и мысли с семьей", "Мы буквально опустошены известием".
Напомним, что умер старейший югославский, хорватский актер и театральный режиссер Мише Мартинович.
Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.
Также Politeka писала, что актриса и балерина Виолетта Прохорова умерла в Италии.