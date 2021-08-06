В Днепре нашли повешенным подполковника Службы безопасности Украины в Днепропетровской области

Об этом сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук в Telegram, пишет Обозреватель.

Тело старшего оперуполномоченного отдела "Т" (департамент защиты национальной государственности) Службы безопасности нашли 5 августа после того, как днем жена погибшего позвонила начальнику департамента и переслала ему СМС, похожее на предсмертную записку.

Похоже, что перед смертью он отправил жене смс.

Мосийчук опубликовал фотокопию фрагмента документа об обнаружении тела. Фамилия погибшего там закрашена, но видно, что его звали Николай Владимирович. Он был найден повешенным в лесополосе одного из жилищных массивов Днепра.

При нем была предсмертная записка.

Мосийчук сообщил, что в предсмертной записке погибший подполковник СБУ обвинил в своей смерти начальника отдела "Т" и его заместителя.

Напомним, 3 августа в одном с киевских парков нашли повешенным главу Беларусского дома в Украине Виталия Шишова. Он вышел на пробежку 2 августа и перестал выходить на связь.

Правоохранители будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированное под суицид.

Виталий Шишов в августе прошлого года он участвовал в местных протестах против режима Александра Лукашенко и вскоре был вынужден переехать в Киев. Здесь он работал программистом и жил в пригороде вместе со своей девушкой.

Напомним, nело известного белоруса нашли в Киеве: в МВД просят о помощи.

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