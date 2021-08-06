В Днепре нашли повешенным подполковника Службы безопасности Украины в Днепропетровской области
Об этом сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук в Telegram, пишет Обозреватель.
Тело старшего оперуполномоченного отдела "Т" (департамент защиты национальной государственности) Службы безопасности нашли 5 августа после того, как днем жена погибшего позвонила начальнику департамента и переслала ему СМС, похожее на предсмертную записку.
Похоже, что перед смертью он отправил жене смс.
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Мосийчук опубликовал фотокопию фрагмента документа об обнаружении тела. Фамилия погибшего там закрашена, но видно, что его звали Николай Владимирович. Он был найден повешенным в лесополосе одного из жилищных массивов Днепра.
При нем была предсмертная записка.
Мосийчук сообщил, что в предсмертной записке погибший подполковник СБУ обвинил в своей смерти начальника отдела "Т" и его заместителя.
Напомним, 3 августа в одном с киевских парков нашли повешенным главу Беларусского дома в Украине Виталия Шишова. Он вышел на пробежку 2 августа и перестал выходить на связь.
Правоохранители будут проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированное под суицид.
Виталий Шишов в августе прошлого года он участвовал в местных протестах против режима Александра Лукашенко и вскоре был вынужден переехать в Киев. Здесь он работал программистом и жил в пригороде вместе со своей девушкой.
Напомним, nело известного белоруса нашли в Киеве: в МВД просят о помощи.
Как сообщала Politeka, трагедия с патрульным в Одессе обрастает новыми деталями, заявление полиции.
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