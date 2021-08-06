В Киеве пенсионерка бросала посуду в детей с балкона

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали очевидцы в Facebook-сообществе "Типичный Киев" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел на Теремках. Как рассказали свидетели произошедшего, бабушке мешали дети, которые играли под окнами и она решила "разобраться" с ними не выходя из квартиры.

Со слов очевидцев, сначала она бросалась в них утюгом, а потом перешла на посуду. Кроме того досталось и ее соседям снизу - женщина затопила их квартиру.

На место инцидента вызвали полицию, но чем закончилась история - неизвестно.

Ранее мы сообщали, что пенсионерке в Киеве надоело терпеть ночные посиделки под окнами дома и она пошла на радикальные меры - "вооружившись" пилой, она начала уничтожать деревянную лавочку, на которой обычно собирались громкие компании.

Напомним, в общежитии столичного университета произошел дебош.

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