В Киеве пенсионерка бросала посуду в детей с балкона
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали очевидцы в Facebook-сообществе "Типичный Киев" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел на Теремках. Как рассказали свидетели произошедшего, бабушке мешали дети, которые играли под окнами и она решила "разобраться" с ними не выходя из квартиры.
Со слов очевидцев, сначала она бросалась в них утюгом, а потом перешла на посуду. Кроме того досталось и ее соседям снизу - женщина затопила их квартиру.
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На место инцидента вызвали полицию, но чем закончилась история - неизвестно.
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