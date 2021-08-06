Врачи сделали прогнозы относительно возвращения певицы МакЅим, которая долгое время была в коме из-за коронавируса, на сцену

Напомним, что недавно пиар-менеджер 38-летней певицы Марины Абросимовой (настоящее имя МакЅим) Яна Богушевская сообщила, что наконец жизни звезде ничего не угрожает, ее отключили от аппаратов, она в полном сознании и дышит самостоятельно с помощью кислородной маски.

Очевидно, что о полном выздоровлении МакЅим говорить еще слишком рано, однако врачи уже начали делать прогнозы относительно ее возвращения на большую сцену. Так, известный российский врач, кандидат медицинских наук Андрей Андриевский рассказал, что ждет МакЅим после реанимации, передает "МКru".

По его словам, во время тяжелой формы коронавируса в легких, a в частности альвеолах, где происходит необходимый для жизни газообмен, образуется слизь, которая мешает дышать. В таком состоянии человек начинает задыхаться, поэтому его переводят на аппарат ИВЛ. После такого очень сложно восстановиться, можно даже остаться инвалидом.

Если принять во внимание тот факт, что на момент госпитализации легкие певицы были поражены на 40%, ей будет очень сложно восстановиться, потребуется сильная "дихалка". К сожалению, по прогнозам Андрея Андриевского, о певческой карьере МакЅим придется забыть на долгие месяцы, a то и навсегда.

Однако анестезиолог-реаниматолог Сергей Емельянов уверен, что певица запросто сможет петь, когда ее организм восстановится. Он пояснил, что певица была в медикаментозной коме, a поэтому через некоторое время сможет выйти на сцену.

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