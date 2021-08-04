Стан відомої популярної співачки МакSим, яка ще в середині червня потрапила в реанімацію, нарешті покращився

Піар-менеджер 38-річної співачки Марини Абросімової (справжнє ім’я МакSим) Яна Богушевська розповіла, що лікарі півтора місяці боролися за її життя й нарешті криза минула. Нещодавно співачку нарешті відключили від апаратів, вона у повній свідомості та дихає самостійно за допомогою кисневої маски. МакSим поговорила з дочками, мамою та своїм директором Маргаритою, передає "СтарХіт".

Однак про повне одужання співачки говорити ще зарано. Зауважимо, що легені співачки були уражені на 80% відсотків, її ввели у штучну кому. Зараз права легеня, яка постраждала трохи більше, почала відновлюватися.

Директор МакSим Маргарита Соколова каже, що співачка добре виглядає, однак не збирається ділитися записами особистих розмов. Соколова переконує, що МакSим така ж гарна, як і була.

"Вона тільки починає усвідомлювати, що з нею сталося, що вона була в комі так довго. Звичайно, для неї цей час на апаратах пролетіло набагато швидше, ніж для нас усіх, хто за неї переживав", - каже Маргарита Соколова.

За словами директорки, у Марини з'явилися сили, вона може самостійно сидіти, звішує ноги з ліжка, однак ще не ходить. Говорити про виписку артистки з клініки поки рано - тут все буде залежати від того, з якою швидкістю буде відновлюватися її організм.

"Марина передає величезний привіт і подяку тим, хто переживав за неї. Вона відчула цю величезну підтримку і сподівається незабаром подякувати всім особисто", - додала директор зірки.

Зауважимо, що перший альбом МакSим "Трудный возраст", який вийшов у березні 2006 року, розійшовся тиражем понад 1,5 мільйона копій. А другий альбом співачки, "Мой рай", розійшовся тиражем понад 1,3 мільйона копій.

У 2007 році МакSим стала найбільш комерційно успішною співачкою в Росії. МакSим двічі перемагала в номінації "Найкраща виконавиця" на церемонії Russian Music Awards. Вона єдина співачка, 6 синглів якої послідовно займали перше місце в російському радіочарті.

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