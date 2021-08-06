В городе на Львовщине не зарегистрировано ни одного больного коронавирусом
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Речь идет о Моршине, где обе дозы вакцины уже получили 66% местных жителей возрастом больше 18 лет.
"По крайней мере одной дозой было привито 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами — 66%", - говорится в сообщении.
Также в МОЗ отметили, что последний позитивный тест на коронавирус в городе был 20 июня, а по состоянию на 6 августа зарегистрированных новых больных нет.
Также в ведомстве уточнили, что уже более 3,8 млн украинцев получили прививки от COVID-19.
Стоит отметить, что за последние сутки в стране обнаружили 1 081 новый случай заболевания.
5 августа было госпитализировано 516 человек, 478 человек выздоровели, а 16 - умерли от осложнений.
Кроме того, на данный момент в Украине официально зарегистрировано 143 случая заражения штаммом Дельта.
Всего за все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 2 257 478 человек.
Напомним, в Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки.
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