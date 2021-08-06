В городе на Львовщине не зарегистрировано ни одного больного коронавирусом

Как передает Politeka.net , об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Речь идет о Моршине, где обе дозы вакцины уже получили 66% местных жителей возрастом больше 18 лет.

"По крайней мере одной дозой было привито 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами — 66%", - говорится в сообщении.

Также в МОЗ отметили, что последний позитивный тест на коронавирус в городе был 20 июня, а по состоянию на 6 августа зарегистрированных новых больных нет.



