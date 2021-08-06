В Кропивницком мужчина травмировался из-за некачественной дороги
Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали в сюжете телеканала "Ветер" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Произошло все две недели назад во время ливня. Вечером мужчина ехал на своем авто и не заметил яму.
В результате удара у него сработала подушка безопасности, а обломками разбитого стекла ему выбило глаз и несколько зубов.
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"Я ехал очень медленно, километров 20-30 в час, и все же въехал в очень глубокую яму. Сработала подушка безопасности, но почему-то не совсем правильно. Я вызвал полицию", - поделился пострадавший.
Теперь мужчина намерен добиваться компенсации и уже нанял для этого адвоката.
Стоит отметить, что в последние дни территории почти всей Украины пронесли ураганы и ливни с градом.
Много людей осталось без урожая и даже крыши над головой. Стихия также разрушила дороги и мосты.
Напомним, что ливни наделали серьезных бед в Украине: кадры стихии.
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