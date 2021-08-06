"Я ехал очень медленно, километров 20-30 в час, и все же въехал в очень глубокую яму. Сработала подушка безопасности, но почему-то не совсем правильно. Я вызвал полицию", - поделился пострадавший.

Теперь мужчина намерен добиваться компенсации и уже нанял для этого адвоката.

Стоит отметить, что в последние дни территории почти всей Украины пронесли ураганы и ливни с градом.

Много людей осталось без урожая и даже крыши над головой. Стихия также разрушила дороги и мосты.

Напомним, что ливни наделали серьезных бед в Украине: кадры стихии.

Как сообщала Politeka, непогода накрыла украинские области, температурные рекорды поражают: что будет дальше.

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