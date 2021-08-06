Народная артистка РСФСР Галина Короткевич, которая прославилась ролью в фильме "Весна в Москве", скончалась на 100-м году жизни, не дожив до своего Дня рождения 13 дней

Жизнь талантливой русской примы театра им. В. Ф. Комиссаржевской Галины Петровны Короткевич оборвалась 5 августа. Актриса не дожила до столетнего юбилея всего 13 дней. Об этом сообщили на официальной странице "Театра им. В. Ф. Комиссаржевской" во "ВКонтакте".

"Театр скорбит и выражает глубокое соболезнование родным, близким Галины Петровны и многочисленным зрителям, которые так полюбили творчество актрисы", - говорится в сообщении.

Как известно, Галина Короткевич родилась 18 августа 1921 года в Петрограде. Во время войны звезда выступала с бригадой при Ленинградском Доме Красной Армии на Волховском, Ленинградском и Ладожском фронтах, выезжала на самые тяжелые участки передовой, давала концерты в воинских частях у Пулковских высот и во время боев под Синявино.

За годы работы в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской Галина Короткевич сыграла более 50 ролей. Снималась актриса и в кино - последнюю свою роль сыграла в 2007 году в сериале "Улицы разбитых фонарей".

Как сообщают в театре, Галина Короткевич до 96 лет выходила на сцену. Женщина поражала своей любовью к профессии, в которой черпала силы. На сцене Театра им. В. Ф. Комиссаржевской Галина Короткевич играла 58 лет. Одной из главных ее работ считается спектакль "Утоли мои печали". Заметим, что даже в свободное время актриса любила ходить в театр и смотреть, как работают другие.

В день премьер спектаклей с ее участием билеты раскупали очень быстро, а возле театра караулила полиция. Короткевич чрезвычайно любили зрители.

Заметим, что прощание с легендой русского театра состоится в воскресенье, 8 августа.

Напомним, что на 82 году жизни скончалась звезда легендарных мыльных опер Лидия Арагон. Она снялась более чем в тридцати мелодрамах, в более чем 20 фильмах и во многих всемирно известных пьесах. Смерть актрисы потрясла множество поклонников по всему миру, а также актеров, которые выбрали для себя это ремесло, вдохновившись примером Лилии Арагон.

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