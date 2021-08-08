Высокая степень заражения коронавирусом штаммом "Дельта" наблюдается у тех, кто не вакцинировался
По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина новый штамм ковида "Дельта" наиболее опасен для невакцинированных граждан. Этот штамм намного заразнее - с большим количеством вирусных частиц, которые попадают в верхние дыхательные пути. Заражение чаще приводит к госпитализации, и болезнь тяжелее протекает, пишет Радіо Свобода.
Примечательно, разные страны предоставляют показатели по фактам смертности из-за указанного штамма. Чаще всего летальные случаи наблюдались у невакцинированных граждан. В тех же странах, где большинство населения было вакцинировано, цифры смертности не отличались от, например, штамма "Альфа".
Хотя эффективность вакцины, в случае инфицирования "Дельтой", снижается на 10%, все же прививка все равно помогает.
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Отметим, по состоянию на 6 августа, в Украине подтвердили 147 случаев заражения коронавируса штамма «Дельта». Больше всего случаев - в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, в Черновцах и Киеве.
По состоянию на 8 августа всего ковидом в Украине заболели - 2 259 151 человек. Количество умерших - 53 095, а выздоровевших - 2 190 921 человек.
За сутки зарегистрировано 619 новых случаев заболевания, а умерло 10 человек, выздоровели - 235. Подчеркнем, за сутки 561 больной ковидом был госпитализирован, что на 5% больше, чем 6 августа.
Напомним, полный локдаун в Украине с 4 сентября, в Минздраве раскрыли планы
Как сообщала Politeka, врач назвал основные симптомы штамма "Дельта"
Также Politeka писала, что в Украине нашли 143 случая заражения "Дельтой"