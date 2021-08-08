Звезда сериала «Клиника» Марки Пост умерла
В возрасте 70 лет скончалась актриса Марки Пост, известная своими ролями в популярных американских сериалах. Актриса более трех лет боролась с раком. Однако актерскую карьеру не оставила и работала между курсами химиотерапии.
Об этом сообщает издание Just Jared.
«Она наша гордость в том, каким человеком она была в обычной жизни. Она человек, который делал изысканные торты для друзей, сшивал шторы для первых квартир и показывал нам, как быть добрыми, любящими и прощающими в зачастую суровом мире. Она всегда ярко пылала», - говорится в заявлении ее семьи.
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Марки Пост родилась 4 ноября 1950 года в Пало-Альто, штат Калифорния. Актриса начинала свою карьеру за кулисами игровых шоу и в конце 70-х стала появляться в кино. Критики оценили не только ее непревзойденный талант, но и красоту.
Первыми успешными фильмами знаменитости стали «Невероятный Халк», «Синдром Лазаря» и «Бак Роджерс в 25 веке».
Н больше всего Пост известна зрителям по ролям во многих успешных сериалах: «Полиция Чикаго», «Все без ума от Мэри», «Говорящая с призраками», «Клиника» и другие.
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Как сообщала Politeka, звезда легендарного фильма "Семнадцать мгновений весны" умер на 73-м году жизни.
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