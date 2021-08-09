Люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса, болеют тяжелой формой COVID-19, в 15 раз реже, пропорционально снижается и риск госпитализации.
Об этом сообщили на официальной Facebook МОЗ.
По данным Министерства, за три прошедших месяца только 0,7% жителей с полным курсом вакцинации заболели коронавирусом. Из них в больницы попали 0,4%. В пресс-службе МОЗ подчеркнули, что приведенная статистика пока предварительная. В ней не учтены жители, которые перенесли коронавирусную болезнь бессимптомно.
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Отсутствует в Министерстве информация и о людях, которые не сдавали тест на коронавирус и не обращались за медицинской помощью, несмотря на признаки заболевания.
При этом, в Минздраве подчеркнули, что приведенные цифры показывают, что все вакцины, ввезенные и используемые в нашей стране, доказали эффективность в борьбе с тяжелой формой коронавируса. В Министерстве призвали, как можно быстрее пройти вакцинацию. Кроме того, жителей просят помочь своим близким в прохождении процедуры.
Отметим, что за сутки в Украине стало известно о 300 новых случаях коронавируса. Среди заболевших – два медика и 20 детей. При этом, излечиться от болезни удалось 281 человеку. За сутки зафиксировали пять летальных случаев. 400 человек забрали в больницы. После выходных данные заболеваемости всегда демонстрируют снижение, ибо днем ранее количество новых случаев достигло 619. В Киеве заболел 51 человек – это больше, чем в любом другом городе и области Украины. Также в лидерах антирейтинга оказались Одесская область с 51 заражением, Тернопольская, Винницкая и Черновицкая.
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