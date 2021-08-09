Межправительственная группа экспертов по изменению климата обнародовала доклад по оговоркой относительно климатических изменений, заявив, что мир близок к потере контроля над глобальным потеплением.

Из-за деятельности человека мир может утратить контроль над процессами глобального потепления.

Об этом заявили в своем докладе эксперты из Межправительственной группы по изменению климата.

В документе сказано, что нынешнего уровня парниковых газов достаточно, чтобы климатические нарушения продолжались несколько десятков лет. Эксперты подчеркнули, что экстремальные ураганы и температурные рекорды продолжатся и усугубятся.

Представители международной группы проанализировали результаты 14 тыс. исследований. Они пришли к выводу, что за последующие 20 лет среднемировая температура повысится на полтора градуса, если оперативно не приступить к решению проблемы.

По словам Антониу Гутерриша, генсека ООН, обнародованные данные ученых – это «красный код для человечества». Он призвал человечество отказаться от угля и прочих ископаемых видов топлива. По мнению Гутерриша, именно они во многом стали причиной загрязнения и климатических перемен. Генсек подчеркнул, что истребление лесов и парниковый эффект «душат планету». Он отметил, что в опасности потенциально находятся миллиарды людей.

По словам Гутерриша, большая часть произошедших изменений – необратимы. Правительства различных стран выразили обеспокоенность после ознакомления с докладом. Джон Керри, специальный посланник президента США по климатическим вопросам, назвал решающими следующие десять лет для ответа на климатические вызовы. Его поддержал британский премьер Борис Джонсон. Отметим, что через три месяца мировые лидеры прибудут в Глазго для обсуждения климатических проблем.

Ранее сообщалось, стихия принесла большое горе жителям Одесской области

Также, на Харьковщине дети не смогут 1 сентября сесть за парты

Politeka рассказывала, что украинские курорты ушли под воду, стихия обрушила весь гнев на регион