В центре Львова появился "флаг ДНР"
Об этом сообщает Telegram-канал "Останній блокпост".
Львовская кофейня сделала оригинальный коврик для ног, положив на землю флаг так называемой "ДНР".
"Флаг фейковой республики именно там, где и должен быть и используется по назначению", - говорится в сообщении.
Известно, что кофейня ежемесячно отдает часть прибыли в украинскую армию, а баристами работают ветераны АТО.
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К слову, водитель маршрутки на Одесчине обозвал бойца АТО
Инцидент произошел в маршрутке №25. Боец АТО предоставил льготное удостоверение участника боевых действий.
Водитель возмутился и нагрубил военному: "как вы за**али со своими удостоверениями. Иди на х *ен отсюда."
Спустя какое-то время активисты нашли водителя, провели с ним "воспитательную беседу", сообщил общественный деятель Демьян Ганул в соцсети.
"Этот подонок не будет больше работать в сфере обслуживания, обещаю!"- написал активист опубликовав фото, где водитель уже облит зеленкой.
Напомним о ЧП с ветераном АТО: появились данные о пострадавших в результате взрыва.
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