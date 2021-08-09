В центре Львова появился "флаг ДНР"

Об этом сообщает Telegram-канал "Останній блокпост".

Львовская кофейня сделала оригинальный коврик для ног, положив на землю флаг так называемой "ДНР".

"Флаг фейковой республики именно там, где и должен быть и используется по назначению", - говорится в сообщении.

Известно, что кофейня ежемесячно отдает часть прибыли в украинскую армию, а баристами работают ветераны АТО.

К слову, водитель маршрутки на Одесчине обозвал бойца АТО

Инцидент произошел в маршрутке №25. Боец АТО предоставил льготное удостоверение участника боевых действий.

Водитель возмутился и нагрубил военному: "как вы за**али со своими удостоверениями. Иди на х *ен отсюда."

Спустя какое-то время активисты нашли водителя, провели с ним "воспитательную беседу", сообщил общественный деятель Демьян Ганул в соцсети.

"Этот подонок не будет больше работать в сфере обслуживания, обещаю!"- написал активист опубликовав фото, где водитель уже облит зеленкой.

Напомним о ЧП с ветераном АТО: появились данные о пострадавших в результате взрыва.

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