В полиции раскрыли детали ЧП в Кривом Роге, где ветеран АТО подорвал себя гранатой
Украинец попал в тяжелом состоянии в больнице, вместе с ним пострадали трое правоохранителей, которые прибыли на вызов, сообщает пресс-служба Нацполиции.
"При взрыве гранаты пострадали трое полицейских. Они получили осколочные ранения. Телесные повреждения нетяжелые, жизни и здоровью полицейских ничего не угрожает", - заявила представитель криворожского райуправления полиции Оксана Лесонен.
В квартире ветерана АТО прошли обыски, в квартире экс-военного изъяли еще две гранаты.
По факту взрыва гранаты полиция открыла два уголовных производства.
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К слову, недавно в здание Кабинета Министров Украины зашел неизвестный мужчина с гранатой
У него с собой была боевая граната, из которой он выдернул чеку.
Сам он заявил, что захватил здание.
"Живым не уйду, я сяду на 10 лет", - кричал мужчина.
В здание он пропускал только мужчин, а женщин просил уходить. Выяснилось, что мужчина ранее был контужен.
Известно, что мужчину задержали. Все обстоятельства инцидента выясняются.
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