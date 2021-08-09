В полиции раскрыли детали ЧП в Кривом Роге, где ветеран АТО подорвал себя гранатой

Украинец попал в тяжелом состоянии в больнице, вместе с ним пострадали трое правоохранителей, которые прибыли на вызов, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"При взрыве гранаты пострадали трое полицейских. Они получили осколочные ранения. Телесные повреждения нетяжелые, жизни и здоровью полицейских ничего не угрожает", - заявила представитель криворожского райуправления полиции Оксана Лесонен.

В квартире ветерана АТО прошли обыски, в квартире экс-военного изъяли еще две гранаты.

По факту взрыва гранаты полиция открыла два уголовных производства.

К слову, недавно в здание Кабинета Министров Украины зашел неизвестный мужчина с гранатой

У него с собой была боевая граната, из которой он выдернул чеку.

Сам он заявил, что захватил здание.

"Живым не уйду, я сяду на 10 лет", - кричал мужчина.

В здание он пропускал только мужчин, а женщин просил уходить. Выяснилось, что мужчина ранее был контужен.

Известно, что мужчину задержали. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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