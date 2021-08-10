В Одессе оборвалась жизнь украинского врача

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили его коллеги с "Городской клинической больницы 1" Одесского городского совета.

"Руководство Коммунального некоммерческого предприятия «Городская клиническая больница №1» Одесского городского совета с грустью сообщает о смерти Сытныка Алексея Георгиевича 1947 года рождения, врача - анестезиолога, который почти 50 лет своей жизни отдал медицине", - говорится в сообщении.

Известно, что он в течение 20-ти лет работал в должности заведующего анестезиологического отделения с кроватями для интенсивной терапии.

"Алексей Георгиевич был талантливым врачом на счету которого было очень много спасенных жизней. Выражаем свои соболезнования близким и родным. Человек ушел из этой жизни, а память будет жить о нем еще очень долго", - сообщили коллеги медика.

Украинцы также выразили свои соболезнования родным врача.

Светлая память замечательному человеку! Соболезнования родным и близким!", "Светлая память, хорошему человеку и доктору", "В это невозможно поверить, ушёл человек-железобетон, надежный как гранит, человек об которого разбивались проблемы", "Ушёл в мир иной добрейшей души человек. Вечная память", - писали под постом.

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