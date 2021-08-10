Синоптики попередили українців про небезпечну погоду, яка увірветься в країну вже у вівторок, 10 серпня

Служба ДСНС оголосила в Україні штормове попередження 10 серпня. На більшій частині країни в цей день очікуються сильні грози, місцями з градом і поривами шквального вітру зі швидкістю до 15-20 м/с.

Негода накриє більшу частину країни за винятком західних, а також Хмельницької, Вінницької та Житомирської областей.

При цьому значно зниження температури чекати не варто.

Так, на півночі України вночі очікується від +14 до +17 градусів, а вдень – від +26 до + 28.

На заході вночі стовпчики термометрів покажуть від +12 до +14 градусів, а вдень – від +22 до + 28.

У центральних областях вночі очікується від +14 до +18 градусів, а вдень – від +24 до + 30.

На Сході нічні температури коливатимуться від +16 до +20 градусів, а денні – від +30 до + 33.

На півдні вночі очікується від +16 до +21 градуса, а вдень – від +29 до + 33 градусів.

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