В Карпатах произошло ЧП с группой украинских туристов

Туристам стало плохо по время похода по Карпатам. Сотрудники спасательного отряда прибыли на место и помогли добраться до больницы туристам.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Просьба о помощи поступила от группы из 28 человек, которые отправились в поход из Запорожской области. Дзвонок в спасательную службу поступил в 11:30 10 августа.



Специалисты горного поисково-спасательного отделения отправились в район горы Клифа в Раховском районе, где находились туристы.

Прибыв на автомобиле высокой проходимости и квадроцикле, они оказали троим детям 10, 12 и 14 лет доврачебную помощь и транспортировали их в село Луга, где тех уже ждали медики.

По предварительной информации медиков, которые оказывали пострадавшим помощь, дети могли получить пищевое отравление во время похода.

Также среди членов этой туристической группы были эвакуированы пять других туристов, в том числе двое взрослых и трое несовершеннолетних детей.

Напомним, что в Карпатах произошло массовое отравление.

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