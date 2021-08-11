В курортном Бердянске отдыхающие обнаружили необычное создание
Как передает Politeka.net, фото существа опубликовала Людмила Карпенко в Facebook.
Этим летом украинцы столкнулись на отдыхе с множеством сюрпризов, которые преподнесла им природа.
Большинство из них были не из приятных - нашествие медуз, комаров и даже морских блох многим подпортили впечатления от отдыха.
На этот раз туристов удивили необычайные молюски.
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"Будто диковинные животные", - говорится в сообщении.
В комментариях к снимкам украинцы рассказали, что это мидии с яйцекладкой рапана.
Напомним, комары выживают туристов с номеров на украинском курорте, кадры нашествия.
Как сообщала Politeka, пауки "взяли в осаду" украинский курорт вслед за медузами и комарами.
Также Politeka писала, что нашествие медуз в Азовском море выходит за рамки, пострадал ребенок.