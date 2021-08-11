В курортном Бердянске отдыхающие обнаружили необычное создание

Как передает Politeka.net, фото существа опубликовала Людмила Карпенко в Facebook.

Этим летом украинцы столкнулись на отдыхе с множеством сюрпризов, которые преподнесла им природа.

Большинство из них были не из приятных - нашествие медуз, комаров и даже морских блох многим подпортили впечатления от отдыха.

На этот раз туристов удивили необычайные молюски.

"Будто диковинные животные", - говорится в сообщении.



В комментариях к снимкам украинцы рассказали, что это мидии с яйцекладкой рапана.