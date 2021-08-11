В центре Киева, на Софиевской площади, представители клининговой компании приступили к очистке плитки от следов шин после нелегальных съемок рекламы с дрифтом в кадре.

Об этом сообщает «НВ».

Снимками с частично отмытой плиткой начали делиться пользователи социальных сетей. Ситуацию прокомментировала Неля Куковальская, генеральный директор национального заповедника София Киевская. По ее словам, очистка исторического пространства от следов шин – это сложный процесс, который потребует по меньше мере трех дней.

Неля Куковальская рассказала, что к работе представителей клининговой компании присоединились коммунальщики, но добиться результата им удается с большим трудом. По ее мнению, в «цивилизованных» странах дрифт на месте национального заповедника неприемлем. Генеральный директор напомнила, что на этой площади успели побывать Иван Мазепа, Филип Орлик, Богдан Хмельницкий, Ярослав Мудрый, Владимир Креститель.

Ущерб от съемок видеоролика представители киевской прокуратуры оценили в 50 тыс. грн. Отметим, что во время дрифта организаторы не установили необходимые для этого ограждения. По оценкам экспертов, от автомобильных шин пострадала площадь в две тысячи квадратов. Эта площадь вымощена уникальным киевским клинкерным желтым кирпичом.

Правоохранители расценили происшествие, как хулиганство и начали уголовное производство по соответствующей статье. Виновным грозит четыре года лишения свободы или пять лет ее ограничения. Участницей скандала стала певица Alyona Alyona. В момент съемок она находилась в одном из рекламных автомобилей.

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