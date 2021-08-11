В центре Киева, на Софиевской площади, представители клининговой компании приступили к очистке плитки от следов шин после нелегальных съемок рекламы с дрифтом в кадре.
Об этом сообщает «НВ».
Снимками с частично отмытой плиткой начали делиться пользователи социальных сетей. Ситуацию прокомментировала Неля Куковальская, генеральный директор национального заповедника София Киевская. По ее словам, очистка исторического пространства от следов шин – это сложный процесс, который потребует по меньше мере трех дней.
Неля Куковальская рассказала, что к работе представителей клининговой компании присоединились коммунальщики, но добиться результата им удается с большим трудом. По ее мнению, в «цивилизованных» странах дрифт на месте национального заповедника неприемлем. Генеральный директор напомнила, что на этой площади успели побывать Иван Мазепа, Филип Орлик, Богдан Хмельницкий, Ярослав Мудрый, Владимир Креститель.
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Ущерб от съемок видеоролика представители киевской прокуратуры оценили в 50 тыс. грн. Отметим, что во время дрифта организаторы не установили необходимые для этого ограждения. По оценкам экспертов, от автомобильных шин пострадала площадь в две тысячи квадратов. Эта площадь вымощена уникальным киевским клинкерным желтым кирпичом.
Правоохранители расценили происшествие, как хулиганство и начали уголовное производство по соответствующей статье. Виновным грозит четыре года лишения свободы или пять лет ее ограничения. Участницей скандала стала певица Alyona Alyona. В момент съемок она находилась в одном из рекламных автомобилей.
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