Среднее количество суточных выявлений коронавируса в Украине начнет расти в ближайшее время

В Украине самые высокие темпы роста заболеваемости коронавирусом можно ожидать, когда доля заражения штаммом "Дельта" достигнет около 90% от новых случаев.

Такое предупреждение сделала пресс-служба НАН Украины.

Исследователи назвали ситуацию в двух областях страны угрожающей. Так, заболеваемость растет в Одесской и Херсонской областях. Ученые добавили, что количество положительных результатов тестов на COVID-19 также растет в Киеве.

Только за минувшую неделю количество новых инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось в полтора раза. По словам ученых, заболеваемость будет расти и дальше из-за распространения штамма Дельта.

"Количество положительных тестов на прошлой неделе уже росло в 1,5 раза, и эти темпы могут быть в ближайшие недели превзойдены по мере увеличения доли штамма "Дельта" среди случаев болезни", - говорится в сообщении.

В прогнозе отмечается, что самый высокий рост заболеваемости в Украине будет наблюдаться когда заражение штаммом Дельта будет составлять около 90 процентов от всех случаев инфицирования.

Напомним, число зараженных в Украине растет, для кого особо опасен штамм "Дельта".

Как сообщала Politeka, полный локдаун в Украине с 4 сентября, в Минздраве раскрыли планы.

Также Politeka писала, что врач назвал основные симптомы штамма "Дельта".