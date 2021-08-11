Среднее количество суточных выявлений коронавируса в Украине начнет расти в ближайшее время
В Украине самые высокие темпы роста заболеваемости коронавирусом можно ожидать, когда доля заражения штаммом "Дельта" достигнет около 90% от новых случаев.
Такое предупреждение сделала пресс-служба НАН Украины.
Исследователи назвали ситуацию в двух областях страны угрожающей. Так, заболеваемость растет в Одесской и Херсонской областях. Ученые добавили, что количество положительных результатов тестов на COVID-19 также растет в Киеве.
Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"
Грозовые дожди атакуют Украину с двух сторон, жара пощадит часть регионов: какой будет погода
Остановилось сердце знаменитой советской актрисы, коллеги скорбят об утрате: "Была человеком большой души"
Евгений Кошевой и Ткач рассмешили украинцев плясками-пародией на Go_A: "Челюсть до сих пор болит"
Экс-муж Ани Лорак Мурат неожиданно обнародовал кадры со свадьбы: "Счастья молодым!"
Только за минувшую неделю количество новых инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось в полтора раза. По словам ученых, заболеваемость будет расти и дальше из-за распространения штамма Дельта.
"Количество положительных тестов на прошлой неделе уже росло в 1,5 раза, и эти темпы могут быть в ближайшие недели превзойдены по мере увеличения доли штамма "Дельта" среди случаев болезни", - говорится в сообщении.
В прогнозе отмечается, что самый высокий рост заболеваемости в Украине будет наблюдаться когда заражение штаммом Дельта будет составлять около 90 процентов от всех случаев инфицирования.
Напомним, число зараженных в Украине растет, для кого особо опасен штамм "Дельта".
Как сообщала Politeka, полный локдаун в Украине с 4 сентября, в Минздраве раскрыли планы.
Также Politeka писала, что врач назвал основные симптомы штамма "Дельта".