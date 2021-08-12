На Ровенщине бешеное животное покусало ребенка

Родители сразу вызвали ветеринарную службу, а ребенка отвезли в местную больницу, где подтвердили бешенство, пишут местные СМИ.

Дикая белка укусила 8-летнего ребенка в селе Познань.

На месте уже установили карантин сроком на 60 дней. В это время будет действовать запрет на вывоз животных, мяса и мясопродуктов из села.

Также ветеринарные службы проведут профилактические мероприятия.

Стоит отметить, что в последнее время в Украине все чаще фиксирую случаи заражения бешенством, а больные животные нападают на людей.

Так, в селе возле Бердянска бешеный кот покусал женщину, ее мужа и еще двух соседей.

После случившегося мужчина убил животное, а специалисты подтвердили у него болезнь.