На Ровенщине бешеное животное покусало ребенка
Родители сразу вызвали ветеринарную службу, а ребенка отвезли в местную больницу, где подтвердили бешенство, пишут местные СМИ.
Дикая белка укусила 8-летнего ребенка в селе Познань.
На месте уже установили карантин сроком на 60 дней. В это время будет действовать запрет на вывоз животных, мяса и мясопродуктов из села.
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Также ветеринарные службы проведут профилактические мероприятия.
Стоит отметить, что в последнее время в Украине все чаще фиксирую случаи заражения бешенством, а больные животные нападают на людей.
Так, в селе возле Бердянска бешеный кот покусал женщину, ее мужа и еще двух соседей.
После случившегося мужчина убил животное, а специалисты подтвердили у него болезнь.
Напомним, опасную болезнь зафиксировали на украинском курорте, введен карантин: что известно