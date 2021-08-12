В Минспорте не видят повода для скандала в объятьях Магучих и Ласицкене

Глава Министерства молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт отреагировал на скандал, который вызвали объятия на Олимпийских играх украинской спортсменки Ярославы Магучих и россиянки Марии Ласицкене.

Свое мнение он высказал на пресс-конференции 12 августа, - передает «УНИАН».

Гутцайт отметил, что Ярослава Магучих эмоционально поздоровалась с другими спортсменами. Министр напомнил, что представительнице Украины на Олимпиаде 19 лет. Он подчеркнул, что завоевание Ярославой бронзовой медали – это победа. По словам Гутцайта, когда Магучих победила, он видел этот момент в телевизионной трансляции и находился в Киеве. Министр рассказал, что наблюдал за тем, насколько эта девушка была счастлива.

Чиновник напомнил, что спортсмены часто поздравляют друг друга после победы. Магучих, по его мнению, таким образом поздравила тех, кто находился рядом с ней, включая представительницу России Марию Ласицкене. Гутцайт уверен, что Ярослава не смогла сдержать эмоций. Сама Ярослава Магучих также объяснила свое поведение на Олимпийских играх. Она сообщила, что объятия не были демонстрацией ее политической позиции.

7 августа Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио за прыжки в высоту. Вскоре в интернете опубликовали снимок, на котором украинская спортсменка обнялась с атлеткой из России Марией Ласицкене. В руках Магучих в этот момент был украинский флаг, россиянка держала знамя Олимпийского комитета России. Украинскую спортсменку вскоре раскритиковали за объятье и фотографию. В частности, замглавы Минобороны Украины Анна Маляр упомянула о российско-украинской войне и недостойном поведении Ярославы.

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