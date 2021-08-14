Погода в Украине затаится перед предстоящей жарой, дав украинцам насладиться комфортной температурой

Как передает Politeka.net, по данным Укргидрометцентра, в субботу по всей территории страны ожидается комфортная летняя погода. Лишь в трех областях пройдут дожди, которые, впрочем, не смогут испортить ситуацию.

Так, в западных областях 14 августа ожидается 26-28 градусов. Ночью температура упадет до 12-15 градусов. Жарче всего, традиционно будет в Закарпатской области, где столбики термометра прогреются до 30 градусов.

В южных регионах немного спадет температура, которая на протяжении долгих недель держалась там в районе 30 градусов. На выходных в курортных областях ожидается 26-28 градусов.

В Центре также будет комфортно. Температура будет держаться в районе 25-28 градусов. Такой же температурный режим будет в восточных регионах, кроме Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Там ожидаются осадки и 24-26 градусов.

Отметим, что на Украину надвигается африканский антициклон, который принесет в страну сильную жару.

Напомним, что антициклон Elfi накроет украинскую область: что будет с погодой.

Еще Politeka писала, что погоду на Маковея испортят дожди: кто под ударом.

Также Politeka сообщала, что под конец лета Украину сильно "поджарит", в каких областях ожидается опасная жара.