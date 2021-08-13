Погода на Маковея в Україні буде стабільною

Синоптики прогнозують не спекотну погоду, протягом дня буде + 24 + 29.

Схід і приазов'я країни трохи торкнутися незначні дощі, в цей день буде теплий атмосферний фронт.

А ось вже 15-го серпня температура повітря почне підвищуватися. У цей день очікується + 26 + 31 градус. Суха повітряна маса буде домінувати у всіх областях, тому дощі не передбачаються. "На Маковія в Україні буде чудова погода. Температура повітря буде радувати комфортними градусами. Очікується протягом дня + 24 + 29. Антициклон на ім'я Elfi, який блокує прихід вологої повітряної маси від лихих циклонів Kurt і Luciano, зумовить практично скрізь в Україні суху сонячну погоду", - пише Наталка Діденко у Фейсбук.

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Якщо у вересні українців чекає ще "бабине літо", то вже з жовтня почнуться перші морози. При цьому синоптики попереджають про різкі перепади температур-від + 20 градусів до -4 градусів. Перший сніг також випаде в жовтні.

Нагадаємо, що дощі атакують Україну з двох сторін: якою буде погода.

Як Politeka писала, що на Україну накинеться антициклон Елфі, спека до +37 атакує країну: відома дата.

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