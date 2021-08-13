Погода на Маковея в Україні буде стабільною
"На Маковія в Україні буде чудова погода. Температура повітря буде радувати комфортними градусами.
Очікується протягом дня + 24 + 29. Антициклон на ім'я Elfi, який блокує прихід вологої повітряної маси від лихих циклонів Kurt і Luciano, зумовить практично скрізь в Україні суху сонячну погоду", - пише Наталка Діденко у Фейсбук.
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Якщо у вересні українців чекає ще "бабине літо", то вже з жовтня почнуться перші морози. При цьому синоптики попереджають про різкі перепади температур-від + 20 градусів до -4 градусів. Перший сніг також випаде в жовтні.
Нагадаємо, що дощі атакують Україну з двох сторін: якою буде погода.
Як Politeka писала, що на Україну накинеться антициклон Елфі, спека до +37 атакує країну: відома дата.
Також Politeka повідомляла, що в Україні б'ють на сполох через аномалію: літо стане дуже довгим.