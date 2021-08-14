Синоптическую ситуацию 14 августа будет определять антициклон с именем Элфи

В страну движется антициклон, который заблокирует влажные воздушные массы и принесет сухую погоду. Уже с воскресенья начнется новое повышение температуры воздуха.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В субботу Украина окажется в зоне сухого воздуха, небольшой теплый дождь может зацепить только крайний восток и Приазовье.

Столбики термометров достигнут отметок от +24 до + 30° С. Самую высокую температуру будут показывать термометры на Западе и в Центре. Прохладнее будет в Черниговской области, а также в Луганской и Донецкой областях, где и прогнозируют дожди и грозы.

Она также предупредила, что уже 15 августа температура воздуха начнет повышаться и местами ожидается до +31 градуса. Завтра сухая воздушная масса будет доминировать во всех областях Украины.

В Киеве Наталка Диденко спрогнозировала сухую и солнечную погоду на Маковея. Температура воздуха ожидается +27 +28 градусов. А вот в воскресенье в столице начнет снова прогреваться, столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

Напомним, что антициклон Elfi накроет украинскую область: что будет с погодой.

Как Politeka писала, погоду на Маковея испортят дожди: кто под ударом.

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