Синоптическую ситуацию 14 августа будет определять антициклон с именем Элфи
В страну движется антициклон, который заблокирует влажные воздушные массы и принесет сухую погоду. Уже с воскресенья начнется новое повышение температуры воздуха.
Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.
В субботу Украина окажется в зоне сухого воздуха, небольшой теплый дождь может зацепить только крайний восток и Приазовье.
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Столбики термометров достигнут отметок от +24 до + 30° С. Самую высокую температуру будут показывать термометры на Западе и в Центре. Прохладнее будет в Черниговской области, а также в Луганской и Донецкой областях, где и прогнозируют дожди и грозы.
Она также предупредила, что уже 15 августа температура воздуха начнет повышаться и местами ожидается до +31 градуса. Завтра сухая воздушная масса будет доминировать во всех областях Украины.
В Киеве Наталка Диденко спрогнозировала сухую и солнечную погоду на Маковея. Температура воздуха ожидается +27 +28 градусов. А вот в воскресенье в столице начнет снова прогреваться, столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.
Напомним, что антициклон Elfi накроет украинскую область: что будет с погодой.
Как Politeka писала, погоду на Маковея испортят дожди: кто под ударом.
Также Politeka сообщала, что под конец лета Украину сильно "поджарит", в каких областях ожидается опасная жара.