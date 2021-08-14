Пришло время начать строить планы на осень

Осень уже на пороге, не успеем оглянуться, и наступит сентябрь. Первый месяц осени традиционно считается временем, когда все возвращаются к трудовым будням после жаркого лета.

Как пишет Politeka.net, стоит разобраться, сколько в первом осеннем месяце нас ожидает выходных и рабочих дней.

Официальных праздников, которые могут подарить дополнительный выходной, в сентябре 2021 года нет. Впрочем, это не мешает существованию в Украине ряда других праздничных дней, которые коснутся различные сферы жизнедеятельности.

Например, День знаний - 1 сентября отмечается каждый год в Украине линейками и городскими фестивалями для украинских школьников и студентов.



Также сентябрь богат на православные праздники. Основными церковными сентябрьскими праздниками являются: 11 сентября — Усекновение главы Пророка, Предтeчи; 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы и 27 сентября — Воздвижение Честного Креста Господня.

Всего в сентябре 2021 года 30 дней и из них 22 рабочих и 8 выходных. Так, рабочими в сентябре будут 1-3; 6-10; 13-17; 20-24 и 27-30 числа включительно.

Выходными являютя - 4-5; 11-12; 18-19 и 25-26 сентября.

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