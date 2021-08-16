После нашествия медуз на украинский курорт обрушились ливни

В Запорожской области на курортную Кирилловку, которая в этом сезоне переживает нашествие медуз, морских блох и комаров, обрушились проливные дожди.

Об этом пишет издание "РИА Мелитополь".

В частности, затопило Федотову косу в результате шторма. Улицы превратились в грязное болото и туристам приходится идти на пляж по лужам.

Отдыхающие возмущены тем, что местная власть не решает этот вопрос. Такая ситуация повторяется из года в год.

Как оказалось, люди приезжают на 10 дней, но в результате отдыхают только 2-3 дня и уезжают, так как кроме потопов на курорте много медуз.

Также в Кирилловке, которая стала одним из самых популярных мест отдыха украинцев, этим летом наблюдается нашествие медуз. Как следствие туристы укладывали морских существ в "братские могилы". В одну из таких ям провалилась женщина.

Как сообщается, накануне в Кирилловке прошел сильнейший дождь и ветер со скоростью до 20 м/с. Из-за непогоды ливни затопили 3 частных двора на Приморском бульваре. Судя по видео, вода залила полностью дворы, затопила жилища людей.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, ветер поднял в воздух крыши домов и валил деревья: кадры непогоды в Украине.