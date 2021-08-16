Жена солдата морской пехоты похоронила мужа на 7-от месяце беременности
Юлия познакомилась с Эдуардом в октябре 2017 го в клубе в Мариуполе, передает "Радио свобода".
Через месяц после знакомства стали жить вместе, а через три месяца с начала отношений девушка узнала, что беременна.
Эдуард сразу признался, что совсем скоро у него ротация:
"Если подождешь - поженимся сразу после моего возвращения", - сказал парень.
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На войну он вернулся в январе, а уже 28 апреля влюблённые расписались.
Парень не вышел на связь всего один раз.
Ночью того дня Юлии кто-то из военных позвонил: "Я знаю, что вы беременны, успокойтесь, ваш муж ранен, его прооперировали, он сейчас без сознания в Мариупольском госпитале".
"Я была на седьмом месяце беременности и знала, что Эдик не просто ранен - у него были затронуты почти все внутренние органы", - говорит девушка.
2 июля, когда сердце Эдуарда остановилось, родители и жена дежурили между его больничной палатой и церковью.
Когда они вернулись домой, чтобы утром снова поехать к парню, им позвонили и сообщили трагичную новость.
Спустя несколько месяцев после трагедии родилась дочь Лиза, которая похожа на своего отца.
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