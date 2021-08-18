Погода в Украине 18 августа удивит своим непостоянством
Как передает Politeka.net, в Укргидрометцентре обнародовали свежий прогноз, который расстроил украинцев. Погода в ближайшие дни будет очень непредсказуемой и будет сильно отличаться в зависимости от региона.
В среду непогода атакует сразу несколько областей. В одних регионах ожидаются сильные грозы, а в другие области нагрянет неожиданное похолодание.
Так, в западных регионах 18 августа будет прохладно. Днем температура упадет до 19-22 градусов, а ночью в некоторых регионах и вовсе опустится до 9 градусов. Дожди пройдут в Закарпатской и Черновицкой областях.
В Центре будет намного теплее, но грозовые дожди не дадут насладиться погодой. Днем в центральных областях ожидается около 28-30 градусов. Исключением будет Киевская область, где температура упадет до 21-23 градусов.
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В южных областях задержится жара до 28-32 градусов. Также прогнозируются осадки.
На Востоке в среду тоже будет тепло. Столбики термометра прогреются до 31-34 градусов. Дожди пройдут только в некоторых областях.
Напомним, что половину страны атакуют грозы и шквалы: где ожидается непогода.
Как сообщала Politeka, Одесскую область атакуют грозы с градом: когда ждать ухудшения погодных условий.
Также Politeka писала, что в Украине объявили чрезвычайную опасность, какие регионы в зоне риска.