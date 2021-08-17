Через спеку в Україні знову пожежонебезпечно, під загрозою кілька областей

Рятувальники оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні через спеку. Стало відомо, які області під загрозою.

Про це попередили в прес-службі ДСНС.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, у північних, центральних, а також Харківській, Луганській та Рівненській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вдень там очікується від 30 до 32 градусів тепла, можлива невелика хмарність, без опадів.

Тим часом, за прогнозами синоптиків, деякі регіони країни, у вівторок, 17 серпня, накриють дощі.

За прогнозом метеорологів, вдень у Житомирській, Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській та Волинській областях очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с.було оголошено і рівень небезпеки, жовтий.

У Києві 17 серпня буде сонячна погода без опадів. Температура повітря вдень + 30...+ 32 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.

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