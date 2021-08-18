Зеленая каша вместо воды в Днепре удивила украинцев
Видео опубликовала на своей странице в Facebook Ирина Вербивская.
"Днепр погибает, сегодня намотали почти 100 км по Днепру, вода с каждым годом все хуже и хуже, всё усеяно дохлой рыбой, скоро Днепр превратится в болото и виноваты в этом люди и только люди.
Каждый год мы ныряем и смотрим, что рыбы становится все меньше и меньше, рыб-санитаров массово вылавливают сетями, скоро не будет рыб вообще, а вместо воды будет везде вот такая зелёная каша… очень обидно… но это все не за горами", - пишет Ирина.
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"Очень жаль ... климат и земля в худшую сторону", " Зеленая сметана", " Да, самый ужасный вирус - сами люди...(", "Просто печально... Хотя всегда есть выход", "Лещ поражён Солитером. Этот кисель зелёный не только в Днепре. Сегодня читал и про Волгу тоже самое. Всему виной фосфаты и высокие температуры", " Пока Днепр стоячий -- будет болото. Течение обогащает реку кисло родом !И река самоочищается! Пока министрами и экологами будут калмыки "степные люди"-- они и Днепр высушат. Отправлять в отпуск на берег умирающей реки. Хотя они кочевники -- это не их дом", - пишут в комментариях пользователи сети.
Напомним, Днепр на грани экологической катастрофы, в реке нашли опасные вещества.
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