На Закарпатье пропало четверо детей, которые пошли в лес собирать чернику

Как сообщил глава МВД Денис Монастырский на своей странице в Facebook, это произошло вечером 18 августа вблизи села порошково Ужгородского района.

"Их жизнь под угрозой. Ночью температура в лесу опускалась до 9 градусов по Цельсию», - говорится в сообщении.

Для розыска детей по тревоге подняли полицию, спасателей и Национальную гвардию. Также присоединились волонтеры из местных жителей. Создан штаб по поиску детей. Используются служебные собаки и коптеры.

"Ищем: Николая-6 лет, Людмилу - 5 лет, Марийку - 7 лет, Даниилу - 8 лет. Николай-черноволосый, худощавый. Одет в сапоги, свитер черного цвета, черные спортивные штаны. Людмила - блондинка, худощава. Одета в синее платье и сапожки. Маша - блондинка, худощава. Одета в спортивку и сапожки. Даниела - светловолосая, худощава. Одета в черное платье и сапожки», - говорится в сообщении.

Всех, кто имеет какую-то информацию о детях просят звонить на номера 101 или 102.

В ГСЧС уточнили, что на 08:00 19 августа поиски детей продолжаются. К поисковым работам пропавших детей дополнительно привлечены 12 человек и 1 ед. техники. Готовится к вылету вертолет ГСЧС. Всего детей ищут 73 человека и 8 ед. техники, 2 собаки, а именно:

- ГСЧС-23 человека и 3 ед. техники;

- Нацполиция – 22 человека, 4 ед. техники и 2 собаки;

- местное население – 20 человек;

- работники лесного хозяйства – 8 человек и 1 ед. техники.

ДОПОЛНЕНО: Несколько минут назад в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 9:15 заблудившихся детей нашли, отвезли в населенный пункт и передали представителям полиции.

Напомним, недавно спасатели нашли шестилетнего Алексея Стефанців, который сам пробыл в Карпатах сутки. Мальчик пошел в поход вместе со своими родственниками и исчез вечером 14 августа на Говерле.

Мальчик рассказал, что когда стало темнеть он нашел место на ночлег. Алексей всю ночь провел один в горах. По его словам, ночью в Карпатах он не боялся, для защиты нашел палку.

Также мальчик отметил, что в течение суток, с тех пор как потерялся, он не хотел ни есть, ни пить, а планировал идти только вперед.

Мальчик дал совет заблудившимся людям "выживать до конца".

Напомним, что шестилетний Алеша потерялся на Говерле.

Как писала Politeka спасатели сообщили подробности исчезновения ребенка.

Также Politeka рассказывала, что ребенок после лечения решил пройти 183 км до дома.