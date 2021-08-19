Смерч разбушевался в Украине и натворил неприятностей
Так, в Винницкой области на одном из кладбищ было разрушено несколько памятников. Полиция рассматривает различные версии их падения, одна из них - в результате урагана, который бушевал накануне.
В сети появилось видео урагана, который бушевал на кладбище в Виннице.
Всего следователи при осмотре места происшествия обнаружили 8 поврежденных памятников. Версия вандализма также проверяется. После проведения проверки будет дана правовая оценка произошедшему.
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Тем временем в Запорожской области промчался смерч. Как рассказали очевидцы, ни с того, ни с сего сорвалась огромная пыльная буря, и крутила, вертела все на своем пути. Больше всего пострадала крыша одного из сельских магазинов, ее просто срывало кусками и кидало в разные стороны.
Стоит отметить, что 20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозовые дожди, днем местами порывы и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, в восточных областях до 31°.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что украинский курорт превратился в "грязное болото", видео.
Также Politeka сообщала, Украину накрыло ураганом, мощный ветер валил деревья и обрывал провода: кадры.