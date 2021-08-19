В Украине ожидаются грозы, местами сильные шквалы и град

Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение на завтра. Под угрозой 7 областей и оккупированный Крым.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Завтра дожди и грозы будут в Харьковской, Луганской, Полтавской, Донецкой, Днепровской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. На остальной территории без осадков.

В связи с этим объявлен I уровень опасности. Так, синоптики предупреждают, что 20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, в восточных областях до 31°.

В сообщении говорится, что завтра атмосферный фронт циклона Luciano завершит свое путешествие по территории Украины, именно в юго-восточной части еще сохранится неустойчивый характер погоды с активной грозовой деятельностью.

Однако антициклон Fridoline будет занимать уверенную позицию на территории страны с комфортной погодой.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

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