Погода в Украине 20 августа будет очень непредсказуемой и неустойчивой
Как передает Politeka.net, в пятницу восточные и южные области страны атакует циклон Luciano. Он принесет в регионы грозовые дожди со шквальным ветром. Местами ожидается град. При этом температура, согласно прогнозу, будет достаточно высокой.
Так, на Востоке в пятницу ожидается 25-30 градусов. Чем восточнее регион, тем жарче там будет. Во всех без исключения восточных областях ожидаются грозовые дожди.
На Юге будет комфортная температура. Столбики термометра прогреются до 25-27 градусов. Дожди ожидаются только в Херсонской области.
В западных регионах не будет гроз и дождей, но и жара на Запад не вернется. В пятницу жители западных областей смогут насладиться комфортной температурой в пределах 23-25 градусов.
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В центральных регионах немного потеплеет, но жары тоже не будет. В Киеве температура поднимется до 25-27 градусов.
Напомним, что в Украину придет осенняя погода: синоптики озвучили неожиданный прогноз.
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