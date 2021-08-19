В Україні очікуються грози, місцями сильні шквали та град
Укргідрометцентр оголосив штормове попередження на завтра. Під загрозою 7 областей і окупований Крим.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Завтра дощі та грози будуть у Харківській, Луганській, Полтавській, Донецькій, Дніпровській, Запорізькій та Херсонській областях, а також у Криму. На решті території без опадів.
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У зв'язку з цим оголошено I рівень небезпеки. Так, синоптики попереджають, що 20 серпня в південно-східній частині, Харківській і Полтавській областях грози, вдень місцями град і шквали 15-20 м/с.
Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, у східних областях до 31°.
У повідомленні йдеться, що завтра атмосферний фронт циклону Luciano завершить свою подорож територією України, саме в південно-східній частині ще збережеться нестійкий характер погоди з активною грозовою діяльністю.
Однак антициклон Fridoline займатиме впевнену позицію на території країни з комфортною погодою.
Нагадаємо, що потужна стихія атакувала Україну, в епіцентрі сотні населених пунктів.
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