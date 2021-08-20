Под Херсоном фермеры "отдают" арбузы по 50 копеек

Об этом рассказал один из продавцов в TikTok.

В Херсонской области местные фермеры продают арбузы от 50 до 80 коп/кг, но несмотря на такую низкую цену, покупателей практически нет.

"Покупателя, как не было, так и нет. Никому он здесь не нужен. Приезжайте, покупайте, будем рады всем!", – говорит аграрий.

По словам фермеров, на такое количество арбузов, всего примерно три покупателя и чтобы арбузы не испортились - аграрии каждый день снижают цену.

К слову, похожая ситуация в этом году была с черешней.

Украинские фермеры были вынуждены уничтожить урожай черешни.

Причиной этому стали сразу несколько факторов.

"Дело не в цене даже, просто никто не покупает, рынки перенасыщены, покупательная способность граждан Украины очень низкая, переработка работает на концентратах. Что делать фермерам?", - говорит эксперт.

Также он отметил, что деревья надо освобождать от урожая, чтобы в следующем году рассчитывать на урожай, который по его словам, может опять быть никому не нужен.

На опубликованных кадрах видно, что спелые ягоды срезали.

Напомним, цены на популярный в Украине продукт резко снизятся, подробности.

Как сообщала Politeka, десятки ящиков с фруктами выбросили гнить под палящим солнцем, видео

Также Politeka писала, что украинцев срочно предупредили о подорожании продуктов, масло по 60 грн только начало.