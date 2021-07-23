Люди в шоці

У Києві влаштували звалище фруктів



Як передає Politeka.net, кадри з місця показали в сюжеті "Київ. NewsRoom"(щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Гниючу купу персиків і винограду виявила місцева мешканка, яка гуляла з собакою поблизу парку Партизанської Слави.

На опублікованих кадрах видно, що кілька десятків ящиків з фруктами лежачи під палючим сонцем і продовжують псуватися.

Місцеві припускають, що продукти вивезли з Дарницького ринку, розташованого неподалік. Дівчина, яка виявила звалище, каже, що запах тут стоїть сильний.

Варто зазначити, що такий метод "утилізації" нереалізованої продукції в Україні не рідкість.

Раніше в Дніпрі люди завалили узбіччя огірками, які тепер гниють під палючим сонцем.

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