У Києві влаштували звалище фруктів
Як передає Politeka.net, кадри з місця показали в сюжеті "Київ. NewsRoom"(щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Гниючу купу персиків і винограду виявила місцева мешканка, яка гуляла з собакою поблизу парку Партизанської Слави.
На опублікованих кадрах видно, що кілька десятків ящиків з фруктами лежачи під палючим сонцем і продовжують псуватися.
Місцеві припускають, що продукти вивезли з Дарницького ринку, розташованого неподалік. Дівчина, яка виявила звалище, каже, що запах тут стоїть сильний.
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Варто зазначити, що такий метод "утилізації" нереалізованої продукції в Україні не рідкість.
Раніше в Дніпрі люди завалили узбіччя огірками, які тепер гниють під палючим сонцем.
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