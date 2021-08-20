Непогода накрыла украинские города - дороги дороги были засыпаны градом размером с перепелиное яйцо

Об этом рассказали в "ТСН.Ранок".

Накануне в городе Днепр был ливень - в час пик остановились главные проспекты города.

Вода на дорогах местами была выше окон машин.

В Херсонской области водителям пришлось скользить из-за града, вся трасса заледенела.

Часть машин просто стояла на обочине, чтобы переждать непогоду.

К слову, недавно грозовой фронт накрыл большую часть Украины.

Местные жители сообщили, что с сначала прошел ливень с грозой и шквалами, после которых автомобильные трассы укрылись листьями и поваленными частями деревьев.

Деревопад произошел в Виннице там даже есть пострадавшая от падения старой вишни.

"Сорвало вишню… и на нее упало, когда она с ведром шла…", – прокомментировал инцидент сосед пострадавшей Александр Чумак.

Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.

Как Politeka писала, что украинский курорт превратился в "грязное болото", видео.

Также Politeka сообщала, Украину накрыло ураганом, мощный ветер валил деревья и обрывал провода: кадры.