Непогода накрыла украинские города - дороги дороги были засыпаны градом размером с перепелиное яйцо
Об этом рассказали в "ТСН.Ранок".
Накануне в городе Днепр был ливень - в час пик остановились главные проспекты города.
Вода на дорогах местами была выше окон машин.
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В Херсонской области водителям пришлось скользить из-за града, вся трасса заледенела.
Часть машин просто стояла на обочине, чтобы переждать непогоду.
К слову, недавно грозовой фронт накрыл большую часть Украины.
Местные жители сообщили, что с сначала прошел ливень с грозой и шквалами, после которых автомобильные трассы укрылись листьями и поваленными частями деревьев.
Деревопад произошел в Виннице там даже есть пострадавшая от падения старой вишни.
"Сорвало вишню… и на нее упало, когда она с ведром шла…", – прокомментировал инцидент сосед пострадавшей Александр Чумак.
Напомним, что мощная стихия атаковала Украину, в эпицентре сотни населенных пунктов.
Как Politeka писала, что украинский курорт превратился в "грязное болото", видео.
Также Politeka сообщала, Украину накрыло ураганом, мощный ветер валил деревья и обрывал провода: кадры.