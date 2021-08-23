День Государственного Флага сегодня отмечают в Украине

В столице России также решили отметить украинский праздник поднятием сине-желтого флага прямо возле Кремля.

На данный момент неизвестно, кто и зачем поднял украинский флаг в Москве.

Видео разместила в своем Telegram-канале народный депутат Юлия Гришина.

К слову, на днях в Херсоне упал самый высокий флагшток области

Известно, что его установили недавно ко Дню Независимости.

Флагшток рухнул на элитный кроссовер Lexus, который был припаркован совсем рядом.

Об этом рассказал пользователь сети Cеpгей Ильин. По его словам, пpи уcтановке флагштока возле "аpеcтанки" что-то пошло не по плану и он рухнул.

Очевидцы сообщили, что, к счастью, обошлоcь без жеpтв.

Напомним, 19-летний вандал надругался над украинским флагом: умышленно разорвал и потоптался

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