В селе Кетрисановка Кировоградской области нашли тело 16-летней Виктории Макаренко, в совершении убийства подозревают ее бывшего парня

Вечером 14 августа девушка пошла спать в свою комнату. Однако ночью ее отец и мачеха обнаружили, что Виктории дома нет. Подробности трагедии сообщил «Обозреватель».

В поиске девушки участвовали правоохранители, спасатели, а также волонтеры из числа жителей села.

Когда осмотр местных озер, балок и других мест ничего не дал, кто-то из местных жителей предложил проверить заброшенный колодец. На месте оказалось, что он присыпан свежей травой. Его расчистили и нашли на дне тело Виктории со следами повреждений.

Полиция задержала бывшего парня Виктории.

"Они некоторое время встречались, но потом расстались. Почему? Он ей сказал, что она должна с ним спать. Вика не захотела, он ей угрожал. Возможно, в ту ночь она пошла к своей подружке Насте, там были еще подружки, и вероятно, пригласили этого парня туда. Что произошло – мы не знаем, но его полиция уже задержала и допрашивает", – рассказала одна из родственниц семьи.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство.

Напомним, что 13-летняя Настя перестала выходить на связь: родные обратились в полицию, детали.

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