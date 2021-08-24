У экс-нардепа Олега Царева умерла дочь
Об этом он сообщил в на своей личной странице в Фейсбук.
Бывший депутат от фракции "Партия регионов" Олег Царев сообщил о смерти своей 17-летней дочери Екатерины.
"Я не смог ее защитить. Я никогда себе этого не прощу. Часть меня умерла вместе с ней. Часть меня лежит и обнимает ее в могиле. Часть меня еще живая, но стремиться умереть быстрее и встретиться с ней. Обнять ее", - написал Царев.
Причины страшной трагедии он не озвучил.
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Напомним, ушел из жизни бывший нардеп и глава КГГА Владимир Бондаренко
В возрасте 68 лет умер бывший народный депутат Верховной Рады, экс-глава Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.
Об этом сообщила депутат Киевсовета Татьяна Мелихова.
"Ушел из жизни близкий мне человек – Владимир Дмитриевич Бондаренко. Надежный друг, хороший семьянин. Сочувствую семье. Пусть земля будет пухом", – написала Мелихова.
Владимир Бондаренко был народным депутатом Украины II, III, IV, VI и VII созывов, председателем КГГА с 7 марта по 25 июня 2014 года, депутатом Киевского городского совета VII созыва.
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Как сообщала Politeka, трагедия с украинкой за границей, поиски длились несколько дней.
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