Бывшего президента Украины Петра Порошенко атаковали, когда тот покидал парад по случаю Дня Независимости

Инцидент с бывшим главой государства произошел 24 августа на Крещатике возле входа в метро, когда тот направлялся к Кабмину после праздничного парада.

Как стало известно, неизвестный облил Порошенко зеленкой. Жидкость попала в том числе и на лицо политика. После этого происшествия экс-президент обратился к находившемуся поблизости полицейскому. Политик сел в машину правоохранителей для выяснения обстоятельств инцидента.

Как сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews, напавшего на Порошенко мужчину уже задержали правоохранители. Его мотивы и личность пока не раскрываются.

Отметим, что этот инцидент произошел после торжественного Марша защитников, приуроченного к 30-й годовщине Дня Независимости Украины, который состоялся в центре Киева 24 августа. На Крещатике прошел парад войск, в рамках которого зрители могли увидеть пешую, воздушную и механизированную колонны.

Также в центре столицы прошла многотысячная колонна ветеранов, семей погибших украинских воинов, волонтеров и патриотов.

Напомним, парад на Крещатике едва не завершился трагедией, кадры: "Пытался сжечь...".

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