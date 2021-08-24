Бывшего президента Украины Петра Порошенко атаковали, когда тот покидал парад по случаю Дня Независимости
Инцидент с бывшим главой государства произошел 24 августа на Крещатике возле входа в метро, когда тот направлялся к Кабмину после праздничного парада.
Как стало известно, неизвестный облил Порошенко зеленкой. Жидкость попала в том числе и на лицо политика. После этого происшествия экс-президент обратился к находившемуся поблизости полицейскому. Политик сел в машину правоохранителей для выяснения обстоятельств инцидента.
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Как сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews, напавшего на Порошенко мужчину уже задержали правоохранители. Его мотивы и личность пока не раскрываются.
Отметим, что этот инцидент произошел после торжественного Марша защитников, приуроченного к 30-й годовщине Дня Независимости Украины, который состоялся в центре Киева 24 августа. На Крещатике прошел парад войск, в рамках которого зрители могли увидеть пешую, воздушную и механизированную колонны.
Также в центре столицы прошла многотысячная колонна ветеранов, семей погибших украинских воинов, волонтеров и патриотов.
Напомним, парад на Крещатике едва не завершился трагедией, кадры: "Пытался сжечь...".
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